Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:00

По итогам состоявшейся вчера, 27 августа, встречи в Москве президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Эрдоган заявили, что надеются на совместную работу по снятию напряженности в провинции Идлиб. Судя по тому, что уже стало известно о диалоге двух президентов, можно с уверенностью говорить, что надежда на лучшее - это самое стабильное, что есть в российско-турецких отношениях. Когда в конце минувшей недели пришла информация о том, что встреча российского и турецкого президентов пройдет в кулуарах международного авиасалона МАКС на окраине Москвы, то не составило труда догадаться - российская сторона подготовила для Эрдогана особую программу. И реальная повестка дня, что особо беспокоит Эрдогана, останется за кадром.

Плюс к этому - российская сторона постаралась создать такой фон встречи, чтобы турецкий президент почувствовал всю уязвимость своей позиции в Сирии по сравнению с успехами Москвы - контратака оппозиции из Идлиба на наступающих была подавлена. Более того, силы российской военной полиции блокировали один из наблюдательных постов турецкой армии в «Большом Идлибе». Словом, Эрдогану буквально «с ходу» заявили о предварительной позиции Москвы - Идлиб наш, это не обсуждается. А в утешение мы вам вторую партию 400-х сегодня отправили, Су-35 вот можете приобрести и еще разного авиационного товара, даже космонавта вашего в космос отправим. Вот, кстати, мы еще одобряем вашу с США совместную зону безопасности в Северной Сирии, продолжайте, вопросов нет, раз уж у нас с курдским анклавом Африн ничего не получилось. Но Идлиб, повторяем, наш. Что, разумеется, ни в коей мере не могло и не может устроить Турцию и ее президента. Поскольку Идлиб сегодня - это гораздо больше, чем территория, контролируемая лояльной к Анкаре оппозиции. Это район, который вполне может стать источником серьезных проблем, поскольку из Идлиба, спасаясь от «освобождения» правительственными войсками, пошла новая волна беженцев. Разумеется, в Турцию. Их количество оценивают в 200 тысяч человек в течение ближайшего месяца-полутора. Но Анкара уже приняла более трех миллионов сирийцев, максимум - может принять еще полмиллиона. После чего начнется коллапс, страна просто не в состоянии выдержать такую нагрузку - и социальную, и финансовую. 35 миллиардов долларов - во столько Турции обходятся беженцы из Сирии, а в районе «Большого Идлиба» их, готовых перейти границу, скопилось еще около трех миллионов. И теперь, вместо того, чтобы, как планировала Анкара, постепенно репатриировать беженцев обратно, на подконтрольные Турции территории - принять еще столько же? Глядя правде в глаза, - это прямая угроза национальной безопасности, для отражения которой годятся любые средства.

Неофициальные источники сообщают, что накануне визита в Москву Эрдоган якобы обмолвился, что если ситуация в Идлибе не будет урегулирована и не будет восстановлено статус-кво, то на эту территорию войдет турецкая армия. Поскольку ограниченное присутствие там в виде 12 наблюдательных постов ни Дамаск, ни Москву не остановило. Говорил он такое или нет - вопрос второй. Просто это еще одно доказательство, что он совершенно не собирался принимать написанный не им сценарий. Ситуация зашла в тупик. Сочинские соглашения, Меморандум-2018 больше не работают. Москва - своими предложениями о покупке новой техники - стремится внести все больший раскол в отношениях между Турцией и США. Но при этом гнет свою линию о «территориальной целостности Сирии» и стремится поставить Анкару в крайне сложное положение, намереваясь диктовать ей правила игры. С чем турецкая сторона согласиться совершенно не может, поскольку согласие будет означать для Эрдогана сокрушительное поражение всей его многолетней политики в отношении сирийского конфликта. Проиграны будут и «Большой Идлиб» как территория, где будет строиться «другая Сирии», без Асада, и зона безопасности в Северной Сирии.