Швейцария защитилась от грузинских мигрантов

Швейцария признала Грузию безопасной страной для возврата туда просителей убежища, которым было отказано в его предоставлении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии, передает РИА Новости.

Согласно информации, Грузия признается безопасной страной для репатриации «в разумных пределах» просителей убежища с 1 октября 2019 года.

Грузия внесена в список государств, признанных безопасными для репатриации, для ограничения миграции в Швейцарию. Заявки на предоставление убежища стали активно поступать из Грузии с 2017 года, когда было объявлено о либерализации визового режима для Тбилиси в рамках Шенгенского соглашения.