Возбуждено уголовное дело по массовому отравлению в Исмаиллы
Генеральная прокуратура и Агентство пищевой безопасности Азербайджана распространили совместное заявление в связи с произошедшим в Исмаиллы массовым отравлением. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Согласно заявлению, 33 человека (13 женщин, 10 несовершеннолетних) из числа гостей торжества, организованного 27 августа жителем поселка Гезли Исмаиллинского района Мушвигом Гусейновым во дворе своего дома, обратились в лечебные учреждения с диагнозом "пищевое отравление".
Сотрудники районного отдела полиции, а также Шемахинского регионального отделения Агентства пищевой безопасности провели осмотр места происшествия, взятые образцы пищи отправлены на лабораторное обследование.
В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие низкого качества продукции, причинившей по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего). Назначены соответствующие экспертизы с целью выявления причин отравления людей и других случаев.