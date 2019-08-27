Возбуждено уголовное дело по массовому отравлению в Исмаиллы

Генеральная прокуратура и Агентство пищевой безопасности Азербайджана распространили совместное заявление в связи с произошедшим в Исмаиллы массовым отравлением. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно заявлению, 33 человека (13 женщин, 10 несовершеннолетних) из числа гостей торжества, организованного 27 августа жителем поселка Гезли Исмаиллинского района Мушвигом Гусейновым во дворе своего дома, обратились в лечебные учреждения с диагнозом "пищевое отравление".