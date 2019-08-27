Путин и Назарбаев поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны затронули вопросы сотрудничества двух стран и график предстоящих встреч. Об этом сообщает пресс-служба Назарбаева.

Согласно информации, собеседники констатировали "поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества". В пресс-службе отметили, что стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России, передает РИА Новости.

"Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева.