Глава Нацбанка Грузии: В отставку не уйду

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе не намерен уходить в отставку из-за обесценивания лари. Об этом Гванетадзе сказал, общаясь с журналистами.

Гвенетадзе подчеркнул, что в случае плавающего курса национальной валюты "абсолютно невозможно" давать точные прогнозы.

"Произошедшие в последний период события создали негативные ожидания того, что валютные доходы будут более плохими, чем в других случаях, что повлияло на курс валюты", - передает РИА Новости слова главы Нацбанка Грузии.

Гванетадзе пояснил, что 4 сентября пройдет заседание комитета монетарной политики, который решит, стоит ли предпринимать какие-либо действия для стабилизации лари.