Россия предложила Турции помощь в создании боевых самолетов

Россия может помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения, сказал глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, сообщает РБК.

«У них есть проект TF-X, мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы», - сказал Шугаев, добавив, что такое сотрудничество не только возможно, но и желаемо, а российская промышленность к нему готова.

Он также рассказал о российско-турецких переговорах о поставках российских боевых самолетов Су-57. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший авиасалон МАКС в Жуковском, проявил интерес к закупке этого самолета.