Иран назначил нового генконсула в Нахчыван
Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде принял нового генерального консула Ирана в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана Сеида Ахмед Гусейни, сообщили haqqin.az в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Сеид Ахмед Гусейни представил Пярвину Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом Ирана в НАР», - говорится в сообщении.
В ходе встречи собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию азербайджано-иранских отношений.
Мирзазаде пожелал Гусейни успехов в деятельности.