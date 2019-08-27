Иран назначил нового генконсула в Нахчыван

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде принял нового генерального консула Ирана в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана Сеида Ахмед Гусейни, сообщили haqqin.az в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Сеид Ахмед Гусейни представил Пярвину Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом Ирана в НАР», - говорится в сообщении.

В ходе встречи собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию азербайджано-иранских отношений.

Мирзазаде пожелал Гусейни успехов в деятельности.

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