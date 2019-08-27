Заявление Бориса Джонсона вызвало падение фунта стерлингов

Финансовые рынки отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы британского парламента до 14 октября.

Курс фунта стерлингов по отношению к доллару снизился более чем на 0,7%, составив 1,22 доллара и 1,1 евро. Биржевой индекс FTSE 100, в котором представлены компании, выигрывающие от девальвации национальной валюты, вырос на 0,34%. В то же время FTSE 250, более точно отражающий экономическую ситуацию, упал на 0,5%. Еще больше потеряли строительные и транспортные компании, пищет NEWSru.co.il.

Большинство экспертов отмечают, что новости были ожидаемыми и не привели к панике на рынке. Они также говорят о том, что решение британского премьера увеличивает шансы на жесткий Brexit – выход из ЕС без заключения соглашения. В этом случае они предсказывают резкое падение курса фунта.