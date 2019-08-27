«Это будет очень важная игра, - говорит Гурбанов. - Соперник горит желанием пройти дальше. Мы это понимаем. Очень серьезно готовимся к игре. Думаю, что футболисты сделают все для успешного результата. В таких играх нужно допускать как можно меньше ошибок.

Это будет мой 100-й матч в еврокубках в качестве главного тренера? Спасибо, что вспомнили об этом. Но я не думаю на эту тему. Каждая наша игра в еврокубках независимо от цифр очень важна. Иногда бывает, что нужно обязательно побеждать. И завтра нас ждет такой матч. Завтра я буду думать не о сотом матче, а о своей команде, о ее игре. Надеюсь, что у «Карабаха» будет и 150-й, и еще больше матчей в еврокубках».

Говоря о сопернике, главный тренер «Карабаха» отметил, что «Линфилд» успешно играет во время исполнения стандартных положений.

«Линфилд» не позволяет успешно выполнять «стандарты». Возможно, мы используем другие способы для взятия ворот. Соперник будет обороняться большими силами? Правильно обороняться – одно из важнейших вещей в футболе. Мы часто играли против закрытых команд. Бывало, что забивали им по 2-3 гола. В таких матчах нужно быть еще более внимательными. Они будут играть на контратаках, поэтому нам нужно думать и о том, чтобы не пропустить. Нужно правильно защищаться. Мы готовы к такой манере игры «Линфилда».

Жду завтра заполненных трибун. Думаю, что народу будет немало. Это последняя наша игра в квалификации. У нас есть болельщики, которые приходят на стадион и которые болеют у телевизора. Жду большого количества зрителей, но будет ли аншлаг - не знаю.

Главный тренер «Линфилда» Дэвид Хили заявил, что мы будем «мстить и пить их кровь»?

Это спорт. Проигравший хочет обязательно отыграться. Мы будем следовать спортивным принципам. Раунд состоит из двух матчей. Если проиграли в первом матче, то надо стараться выиграть во втором».