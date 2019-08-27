В Турции обнаружены руины храма Зевса

В турецкой провинции Айдын в древнем городе Приена во время раскопок, проводимых к северу от храма Афины, археологи обнаружили руины храма Зевса, пишет Hurriyet.

По словам руководителя работ Хакана Мерта, археологи обнаружили небольшой алтарь и развалины нескольких статуй вокруг него: «Сложно переоценить значимость этой находки. Пока рано делать официальные заявления – вначале мы должны датировать руины. Мы предполагаем, что находка является храмом Зевса, но это предварительные результаты. Нужно дождаться официальных результатов экспертиз».

По словам археолога, раскопки в Приене продолжаются, и он уверен, что это далеко не последняя значимая находка.

Приена — античный город на территории современной Турции. Греческое поселение Приена возникло в середине XI в. до н. э. на берегу Латмийского залива Эгейского моря. Приена входила в союз двенадцати ионийских городов на побережье Малой Азии.