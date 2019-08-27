В Вашингтоне назвали условия для встречи Трампа и Роухани

Встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани состоится тогда, когда Тегеран будет готов обсуждать новую сделку по иранской ядерной программе, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Радио Свобода".

"Встреча с иранцами не будет означать, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию, - отметил Болтон. - Говорить о том, что Иран получит экономические выгоды, если перестанет делать то, что не следует, бесполезно. Если будет достигнуто новое всеобъемлющее соглашение, то, конечно, санкции будут сняты".

"Когда Иран будет готов говорить об этом, тогда и будет встреча", - отметил Болтон.