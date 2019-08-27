Тренер «Линфилда»: «Карабах» - самая сильная команда, с кем мы когда-либо играли»

Главный тренер североирландского футбольного клуба «Линфилд» Дэвид Хили и капитан Джейми Малгрю на пресс-конференции в Баку ответили на вопросы перед завтрашней ответной игрой раунда плей-офф Лиги Европы против « Карабах а».

«Нас ждет тяжелый матч, - говорит Хили. - Мы выиграли в первой игре 3:2, но даже если бы победили дома со счетом 3:1, то все равно фаворитом перед ответной встречей был бы «Карабах». Постараемся показать свою лучшую игру и посмотрим, что получится.

«Карабах» - очень сильный соперник, возможно, самый сильный из тех, с кем нам приходилось когда-либо играть. «Карабах» особенно силен в домашних матчах, редко проигрывает у себя. Завтра нам придется обороняться.

Сколько я поставил бы на то, что «Линфилд» пройдет в групповой этап Лиги Европы? Как вы знаете, мы не имеем права делать ставки. «Карабах» – фаворит. А если вы спросите, кого из игроков «Карабаха» я бы хотел приобрести для своей команды, то это Ричард Алмейда, Хайме Ромеро и Рахиль Мамедов.

Смогу ли я уснуть в самолете, если «Линфилд» завтра проиграет? После выездных матчей у тренеров в голове бывает много всего - хорошего и плохого. Обратно нас ждет длинный путь. Не знаю, усну я или нет, но точно могу сказать: если мы пройдем «Карабах», то в самолете у всех будет очень хорошее настроение».

«Завтра нас ждет сложная игра, - говорит капитан Джейми Малгрю. - У нас есть небольшое преимущество, но это мало что значит. Нам будет сложно пройти дальше в борьбе с таким сильным соперником, как «Карабах».