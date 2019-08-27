Смрад в Баку: завод построили как-то не так - наш спецреп

Гульнар Алиева, Ульвия Худиева 20:02

По новой автомобильной дороге, проложенной вдоль озера Беюкшор и соединяющей проспект Зии Буниятова с трассой Балаханы – Бинагади, невозможно ездить из-за разносящейся по округе страшной вони. Что уж говорить о тех, кто живет рядом. Жуткий запах особенно ощущается в ветреную погоду. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратились жители близлежащих домов. Корреспонденты сайта, побывав на указанном месте, убедились в правдивости жалоб. От непереносимого смрада невозможно дышать уже вблизи поселка Балаханы. На высушенной части озера Беюкшор, местами виднеются большие грязные лужи.

При попытке сфотографировать территорию к корреспондентам haqqin.az подошли сотрудники ОАО «Темиз Шехер», заявив, что съемка здесь запрещена. Они же утверждали, что зловоние исходит из озера Беюкшор, точнее, из осушенной его части. «Уже несколько лет это озеро осушается. И оттуда, где вода исчезает, начинает распространятся зловоние», - со знанием дела уверяют представители ОАО. Однако жители поселка Балаханы связывают появление смрада с деятельностью Балаханинского завода по сжиганию твердых бытовых отходов. «Если дует северо-западный ветер, то тяжелый запах накрывает весь поселок. В безветренную погоду и зимой зловоние ощущается только на улице, а вот летом оно проникает внутрь в наши дома», - рассказывает местный житель Мамедали. В ОАО «Темиз шехер» категорически не согласны, что смрад связан с деятельностью завода.

«Дорога проходит через озеро Беюкшор. Его площадь превышает тысячу гектаров. «Темиз шехер» пока очистил лишь 300 гектаров. Оставшаяся часть передана на баланс ОАО «Азерсу» и дальнейшую работу по осушению озера будет осуществлять оно. Возможно, зловоние исходит от неочищенной части озера. В любом случае к деятельности завода это не имеет никакого отношения, потому что оборудование здесь функционирует в соответствии с санитарными нормами», - сказали в ОАО. В Министерстве экологии и природных ресурсов, в свою очередь, заявили, что специалисты ведомства провели мониторинг на территории вокруг озера Беюкшор. Были взяты пробы воздуха и проведены анализы. Как признал руководитель 11-го Регионального управления экологии и природных ресурсов Алишах Раджабов, результаты анализов показали, что на этой территории газовые примеси в воздухе действительно в несколько раз превышают нормы. Экологи считают, что зловредный запах возникает в процессе приема, расфасовки, обезвреживания и упаковки мусора на полигоне отходов.