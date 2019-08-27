Премьер-министр Украины покинул свой пост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Из своего опыта понимаю, как это очень непросто принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей», — сказал покидающий должность глава Кабмина. Своему приемнику он пожелал сил, терпения, удачи и успеха, так как от него будет зависеть работа нового правительства и жизнь граждан Украины. В то же время Гройсман отметил, что он продолжит служить Украине.

«Я продолжу заботиться об успехе нашего великого государства», — резюмировал он.