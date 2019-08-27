Трамп расхвалил премьера Британии

Решение премьера Британии Бориса Джонсона приостановить работу парламента из-за Brexit вызвало волну протеста со стороны оппозиции.

Теперь главе Кабмина может грозить вотум недоверия, вопрос об этом на следующей неделе поднимет лидер лейбористов Джереми Корбин.

Оппозиция также намерена предложить на рассмотрение парламента ряд законопроектов, предотвращающих выход ЕС без соглашения. Речь идет о так называемом «жестком» Brexit, который грозит хаосом британской экономике и который ничуть не пугает решительного Джонсона. Премьер твердо намерен осуществить Brexit 31 октября в любом его виде.

При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность в профпригодности Джонсона и предрек неудачу тем, кто будет добиваться вотума недоверия.

«Джереми Корбину, лидеру Рабочей партии Британии, будет очень трудно получить голоса о недоверии новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно в свете того, что Борис — это именно то, что искала Англия, и он докажет, что будет отличным премьером», — написал Трамп в Twitter.