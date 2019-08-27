Леонид Швец, автор haqqin.az 21:23

Речь, произнесенная французским президентом в Елисейском дворце перед своим дипломатическим корпусом 27 августа, произвела впечатление на информационные агентства прежде всего заявлением о необходимости выстраивать европейскую систему доверия и безопасности вместе с Россией и незаинтерсованности Франции в новых санкциях. Между тем Эммануэль Макрон говорил не только об этом, а, по большому счету, совсем не об этом.

В первую очередь важно учесть контекст, в котором президент Франции встречался с французскими послами: он только-только проводил гостей саммита G7, который проходил в Биаррице. Хозяин превзошел себя. Макрон формировал повестку, доминировал на всех встречах, отдельно опекал непредсказуемого Трампа и даже попытался устроить ему незапланированную встречу с иранским министром иностранных дел. Встреча не состоялась, но американский президент был непривычно благостен и не исключил переговоров с Ираном на высшем уровне в обозримой перспективе. Даже о перспективе урегулирования торговых споров с Китаем Трамп, умиротворенный Макроном, заговорил неожиданно спокойно. Пожалуй, только с Бразилией вышло криво, тамошний президент Болсонару оскорбился, что Франция сует нос в то, как борются с пожарами в Амазонии. Эммануэль Макрон в Биаррице явно стремился быть первым среди равных, и именно это положение Франция намерена закрепить за собой в международной политике, и именно об этом президент рассказал своим дипломатам в Елисейском дворце.

В ситуации, когда Дональд Трамп не имеет системного взгляда на мир и отказывается действовать в рамках больших союзнических коалиций, именно Франция в лице ее главы может взять на себя роль посредника между капризным главой Белого дома и остальной Европой, а также модерировать отношения между США и проблемными странами, такими как Иран. В самих Штатах часто говорят, что в одной комнате с Трампом, ведущим сложные переговоры, непременно должен быть кто-то «взрослый», способный его сдерживать и направлять. Вот таким «взрослым», своего рода аксакалом, в определенным отношении, пусть и на расстоянии, претендует стать президент Франции. Приближающийся конец долгой и славной карьеры Ангелы Меркель оставляет пустым место европейского лидера, и кто, как не Макрон, должен его занять? Вот он его и занимает. Борис Джонсон, недавно возглавивший Британию, не может претендовать на эту роль, его страна уходит из Евросоюза. И уже в качестве де-факто лидера Европы французский президент предлагает свой вариант подхода к решению международных завалов и тупиков. И в этом контексте ставит проблему России, которая за последние годы сильно от Европы отдалилась, но при этом стала настоящей головной болью: «Если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, - заявил Макрон. - Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново... Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении». В подтверждение его слов, уже скоро в Москву отправятся министры обороны и иностранных дел Франции, а об оживлении на украинском дипломатическом направлении свидетельствует объявление о скором возобновлении «нормандского формата» - обсуждения войны на востоке Украины между представителями Франции, Германии, России и Украины.