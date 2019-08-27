США ввели новые санкции в отношении Ирана

Минфин США объявил о расширении санкционных списков лиц и организаций, сотрудничающих с «иранским режимом».

Пять граждан Ирана и пять компаний, одна из которых находится в Гонконге, были уличены в закупках в пользу иранских военных организаций, которые Вашингтон обвиняет в попытках создать оружие массового поражения.

Отмечается, что разведслужбы США раскрыли две сети поставок материалов и технологий, которые через подставных компании закупали американское военное оборудование.

Замглавы минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер заявил, что указанные сети также поставляли продукцию из алюминиевых сплавов иранским организациям.