В Лянкяранском районе Азербайджана произошла дорожная авария. Как передаёт Report, ДТП было зарегистрировано на территории села Белетон.

Согласно информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье, в результате чего водитель скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, пострадали более 10 пассажиров. Они были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

Сообщается, что причиной аварии стала неисправность в тормозной системе автобуса.

По факту ведётся расследование.