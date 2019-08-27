В России поддержали желание США купить Гренландию

Соединенные Штаты имеют право предлагать Дании продать Гренландию. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, два государства вправе делать какие-либо предложения друг другу, реагировать, отказываться и принимать соответствующие решения, поскольку они являются суверенными. В то же время Захарова удивилась заявлению членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу острова могут сами жители, и задалась вопросом, почему «то же самое мы не слышали примерно пять лет назад».

16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Планы Трампа на Гренландию ранее напомнили Захаровой ситуацию с Крымом, который вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Дипломат сослалась на то, что Гренландия является автономной территорией в составе Дании.