США воплотили последнюю угрозу Китаю

Федеральный реестр США опубликовал документ о повышении вводимых пошлин на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 10 до 15 процентов. Сроки введения не меняются — 1 сентября и 15 декабря, сообщает Reuters.

Как сказано в документе, Торговое представительство США установило новый размер пошлин в связи со специальным распоряжением президента Дональда Трампа.

После очередного роста напряженности в отношениях США и Китая глава Белого дома анонсировал введение 10-процентных пошлин с 1 сентября. Позднее Вашингтон отложил введение ограничительных мер на ряд товаров, в том числе на смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, а также некоторые марки одежды и обуви. Трамп объявил, что руководствуется интересами американских потребителей и не хочет портить им рождественский шопинг.