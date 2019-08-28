Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за Путина

Польское издание Rzeczpospolita узнало причину, по которой президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от приглашения в Польшу на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

По данным источника в Минске, таким образом Лукашенко выразил солидарность с президентом России Владимиром Путиным, которого не пригласил польский лидер Анджей Дуда.

Вместо президента в памятных мероприятиях будет участвовать чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Польше.

При этом в администрации Лукашенко отказались комментировать эту информацию, выразив властям Польши благодарность за приглашение.