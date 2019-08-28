Эрдоган и Джонсон обсудили Идлиб
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что политики выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Идлибе и призвали Россию и Сирию действовать в рамках международного законодательства.
Лидеры двух стран сошлись во мнении, что необходимо не дать Ирану возможность получить ядерное оружие.
Уточняется, что Эрдоган и Джонсон также обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.