Конте снова возглавит Италию

На переговорах по созданию нового коалиционного правительства Италии была достигнута договоренность о кандидатуре премьер-министра.

Лидеры «Движения 5 звезд» и Демократической партии договорились повторно выдвинуть на этот пост ушедшего в отставку Джузеппе Конте.

Об этом решении был проинформирован президент Серджо Маттарелла, который уже пригласил Конте на прием в четверг. Как ожидается, глава государства поручит ему сформировать новое правительство.

«Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Джузеппе Конте к 09:30 завтрашнего дня в Квиринальский дворец», — заявил глава пресс-службы президента Джованни Грассо.

В ближайшее время Конте предстоит провести консультации по министерским должностям и передать президенту список своих кандидатов для утверждения.