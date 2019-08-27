США переводят посольство из Венесуэлы в Колумбию

Посольство США в Колумбии временно будет размещать в своих стенах и дипломатический офис по делам Венесуэлы.

Вашингтон пошел на такой шаг на фоне напряженных отношений с властями Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро, легитимность которого США не признают.

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что руководить офисом в Боготе будет поверенный в делах Джеймс Стори.

Отмечается, что ведомство будет работать над восстановлением демократии и конституционного порядка в Венесуэле в сотрудничестве с венесуэльской оппозицией.

«Отдел по делам Венесуэлы будет взаимодействовать с правительством временного президента Хуана Гуайдо, демократически избранном Национальной ассамблеей», — сообщил Госдеп.