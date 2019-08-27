Минздрав о пострадавших в аварии в Лянкяране

Пострадавшие накануне в результате тяжелой аварии в Лянкяране более десяти человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

"В результате ДТП в Центральную районную больницу Лянкярана были доставлены 23 человека с различными травмами. Из них 10 человек останутся в больнице, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - отметили в министерстве.

По данным ведомства, две женщины из оставшихся десяти пострадавших находятся в реанимации: "Состояние одной из них критическое, у нее открытая черепно-мозговая травма и она находится в коме. Диагноз второй - закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребра. Ее состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных восьми пострадавших среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в Минздраве.

Напомним, в среду в Лянкяране пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель скончался на месте происшествия.