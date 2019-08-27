«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того как узнаем окончательное решение США, будем делать собственные шаги»,— сказал Эрдоган, по словам которого у Турции «нет беспокойства» по поводу отказа США поставлять F-35, пишет «Коммерсант».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что представители армии страны изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.

Во время авиасалона МАКС-2019 президент Турции спрашивал президента России Владимира Путина, можно ли приобрести Су-57, на что российский лидер ответил: «Можете купить».