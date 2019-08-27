Попавший вчера вечером в дорожно-транспортное происшествие в Лянкяране автобус работал незаконно, сказала журналистам пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

«Это был не регулярный автобус, перевозивший пассажиров. Этот автобус перевозил рабочих или работал по заказу», - сказала Аллахъярова.

Отметим, что в результате ДТП, произошедшего накануне в Лянкяране с участием автобуса, различные травмы получили 23 человека. Водитель автобуса скончался на месте.