Трамп приостановил военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил провести полную проверку военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Согласно информации, формально проверка вызвана желанием Трампа убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Ревизию проведут американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
На время ревизии выделение средств Украине будет заморожено. В комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США рассказали, что испытывают «серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств».