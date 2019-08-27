Сын экс-заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова - Мухаммед-Али Асанов объявлен в розыск, сообщили в генпрокуратуре республики.

Согласно информации, Асанова подозревают в соучастии в передаче сторонникам экс-президента республики Алмазбека Атамбаева вещественных доказательств во время событий 7-8 августа в селе Кой-Таш, передает Интерфакс.

Отмечается, что Мухаммед-Али Асанов при помощи своего телохранителя вынес из дома экс-президента документы и иные предметы для дальнейшей передачи сторонникам Атамбаева.

Напомним, 13 августа премьер-министр Киргизии отправил К.Асанова в отставку с формулировкой «в связи с предательством интересов милиции и утратой доверия». Асанов занимал должность замминистра МВД Киргизии с 2011 года.