Журналистам показали работу «Азеришыг» в приграничных селах Товуза

С целью ознакомления с работами, осуществленными ОАО «Азеришыг», пресс-служба акционерного общества накануне организовала для отечественных журналистов медиатур в приграничные с Арменией села в Товузском районе, сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Главный инженер электросети Товузского района Пярвиз Намазов сообщил журналистам, что в районе заменена 35 кВ сеть, обеспечивающая электроэнергией 21 село региона.

За счет внутренних резервов «Азеришыг» восстановил пришедшие в негодность 7 километров воздушных линий электропередач линии «Беюк Кышлак», снабжающей электроэнергией села Беюк Кышлак, Чатах, Чешмали, Гасанли и Гарадаш. Были заменены 34 опорных столба и протянут 21 километр кабеля.

«Введение в эксплуатацию новой 35 кВ сети способствует бесперебойному электроснабжению объектов сельского хозяйства, промышленности и общественного питания, а также населения района. Введение в строй этой линии окажет большую поддержку развитию горного туризма в районе», - сказал журналистам главный инженер.

Глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев отметил, что в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов ОАО «Азеришыг» готовит новые проекты.

«35 кВ воздушная линия электропередач «Беюк Кышлак» была введена в строй в 1984 году, ее протяженность составляла 22,5 километра. Эта линия обслуживала 21 село и обеспечивала электроэнергией 11 тысяч 711 абонентов. В условиях тяжелого горного рельефа и сложного климата за прошедшие годы эта линия электропередач пришла в негодность. В 1984 году ее линию проводили с использованием в основном ручного труда, но сейчас благодаря технике, имеющейся в распоряжении ОАО «Азеришыг», при замене этой линии ручной труд был сведен к минимуму, большая часть работ была выполнена с применением техники. Уже начались работы по перестройке и реконструкции 10/0,4 кВ электросетей в селах. Планируется начать перестройку электросетей сел Эюблу и Ахемедабад», - сказал Танрыверди Мустафаев.