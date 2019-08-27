США предложили Мадуро уйти с миром

Соединенные Штаты не станут как-либо преследовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он по собственному желанию оставит пост. Такое заявление сделал специальный представитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс, сообщила The New York Times.

«Мы не будем его преследовать. Это не наша цель. Мы хотим, чтобы он достойно ушел», — сказал Абрамс в интервью. Затем он обратился напрямую к лидеру Венесуэлы. «Мы не хотим вас наказывать, мы не хотим вас преследовать. Мы хотим, чтобы вы сдали власть», — цитирует издание его слова.

О том, что американская сторона тайно ведет переговоры с помощниками Мадуро, пытаясь добиться его отстранения от власти, стало известно 22 августа. СМИ сообщили, что отсутствие преследования — главное условие правительства Мадуро для смены власти и разрешения политического кризиса в стране.

В начале августа сообщалось, что Мадуро начал переговоры с представителями оппозиции, заявив о готовности общаться «даже с дьяволом» ради мира в стране. Но из-за новых санкций США уже спустя три дня он передумал вести переговоры и назвал оппозиционеров предателями родины.