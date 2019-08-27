Тайная атака США на Иран

США организовали кибератаку против Ирана, после которой Тегеран не смог атаковать танкеры в Персидском заливе. Целью американских хакеров стал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, американской стороне якобы удалось временно парализовать работу систем, отвечающих за ракетные пуски. По данным издания, предлогом для атаки стало заявление американского министра внутренней безопасности об увеличившейся агрессии иранской стороны в отношении государственных и частных структур США в киберпространстве.

По данным газеты, Тегеран до сих пор не справился с последствиями кибернападения и не смог восстановить связь между военными подразделениями. Вашингтон расценивает атаку как ответ на уничтожение американского беспилотника.

Отмечается, что база данных, которая была уничтожена военными хакерами США, также содержит секретную информацию, важную для Корпуса стражей исламской революции.