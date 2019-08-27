Чавушоглу: Для Турции Россия не альтернатива Украине

По словам Чавушоглу, Анкара развивает позитивные связи не только с Россией, но и с многими другими странами, в том числе Украиной и Эстонией.

Турция не воспринимает отношения с Россией в качестве альтернативы сотрудничеству с Украиной, заявил глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в Таллине, передает Anadolu.

«Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма, чего не скажешь о некоторых странах Запада, которые время от времени забывают об этом факте», — сказал турецкий министр.

Министр подчеркнул, что сотрудничество Анкары с Москвой не должно также восприниматься в качестве альтернативы членству Турции в НАТО или развитию связей с ЕС.

Комментируя вероятность закупки российских истребителей пятого поколения, Чавушоглу напомнил, что контракт на поставку С-400 в Турцию был заключен после того, как США отказались продавать турецкой стороне противоракетные системы Patriot.