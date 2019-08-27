Икрам Нур, автор haqqin.az 12:20

После восьми раундов переговоров в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и талибы уже практически готовы на днях подписать мирное соглашение. По предварительным данным, оно включает в себя график вывода американских сил из Афганистана, а также начало переговоров Талибана с представителями афганского правительства.

Не исключено, что соглашение будет подписано уже к концу нынешней недели, хотя это пока это и не точно. А сейчас лидеры Талибана, как сообщает их «министр иностранных дел» Забиулла Муджахид, собрались в секретном и укромном месте на афгано-пакистанской границе и внимательно изучают текст документа, который откроет новую страницу и в истории Афганистана, и в истории талибов. Настоять на немедленном выводе американских войск у них не получилось. Первоначально будут выведены пять тысяч военнослужащих армии США из четырнадцати, расквартированных в Афганистане, а там - как пойдет. Причем подразделения сил специальных операций и группы авианаведения - самые беспокоящие талибов, практически постоянно задействованные в боевых операциях американские части - будут уходить из страны последними, и это, по решению председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Ф. Данфорда-младшего, не обсуждается. Второй не самой приятной новостью для читающих документ полевых командиров Талибана является наличие в документе их, скажем так, обязанностей. Во-первых, начало диалога с Кабулом, причем достаточно предметного, - о государственном устройстве, а не общие рассуждения «за все хорошее против всего плохого», которые совершенно не мешают резать оппонентов.

И во-вторых, активизация их борьбы против пришлых террористических группировок, того же «вилаята Хорасан Исламского государства», не говоря уже о других, менее известных, но достаточно давно свивших себе уютные гнезда на территории Афганистана. Причем борьба эта должна вестись не для галочки, а эффективно настолько, чтобы другие группировки именно с афганской территории ни для кого угроз не представляли. Впрочем, данный пункт соглашения не должен вызвать отторжения у талибов. Они и сами далеко не в восторге от чужаков, тем более что те начали активно присягать местному филиалу Исламского государства. Что же касается «братства во джихаде» и прочих моральных терзаний, то с этим проблем давно уже нет - талибы лихо подчистили местные ячейки Исламского движения Восточного Туркестана, когда просьбу о такой услуге высказал Пекин. С учетом того, что в соглашении прописаны «обязанности» Талибана, да и с одномоментным выводом американских войск не складывается, итоги переговоров в Дохе трудно назвать безоговорочной победой талибов, хотя их пропагандисты именно так и будут все преподносить. Но дипломатия - это искусство возможного, и лидеры движения это прекрасно понимают. Пусть их делегация в Дохе и выглядят подчеркнуто специфически, являя собой резкий контраст на фоне американцев, но тонкостями ведения внешней политики они овладели давно, сами могут интригу международного уровня закрутить. Конечно, среди собравшихся сейчас на шуру полевых командиров обязательно найдется несколько несогласных, которые наверняка выступят против соглашения и потребуют продолжения борьбы. Но с ними вопросы решат либо прямо на месте, либо - чуть погодя. Лидеры Талибана чувствуют, что договоренности с американцами - это серьезный шанс для них, и не намерены его упускать только потому, что кто-то из собратьев одержим идеологическими и религиозными догмами. Впрочем, что это мы все о талибах? Куда больший ажиотаж договоренности в Дохе вызвали в Кабуле. Который, кстати, в этих переговорах не участвовал. Что вполне логично, поскольку где это видано, чтобы «содержанок», а именно таков статус официального Кабула в глазах суровых вашингтонских прагматиков, допускали к обсуждению серьезных вопросов. Да еще и давали свое мнение высказывать.