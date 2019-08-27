Центробанки мира массово скупают золото

В первой половине 2019 года центробанки мира приобрели 374 тонны золота, среди крупнейших покупателей - Турция и Казахстан, говорится в статье «Коммерсанта».

Отмечается, что крупнейшими покупателями драгоценного металла в первом полугодии стали центробанки Польши, России, Китая, Турции и Казахстана. При сохранении темпов роста запасов уже в ближайшие два года Россия может войти в тройку крупнейших стран по объему золота в резервах, потеснив Францию и Италию.

По итогам первого полугодия мировые центробанки, по оценкам World Gold Council (WGC), нарастили запасы золота в резервах на 374,1 тонны, доведя их до рекордной величины 34,076 тысячи тонн. Этот прирост на 57 процентов выше показателя аналогичного периода 2018 года и самый высокий с 2010 года.

Банк России в этом году увеличил объем золота в своих резервах на 94 тонны, доведя его до 2208,35 тонны. Еще около 60 тонн драгметалла приобрел ЦБ Турции, доведя золотые резервы до 314 тонн. Пятерку замыкает Казахстан, ЦБ которого нарастил запас золота на 25 тонн - до 375,4 тонны.