Хуситы атаковали саудовский аэропорт крылатой ракетой
Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся удару крылатой ракеты, выпущенной сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил телеканал «Аль-Арабия».
По данным телеканала, в результате атаки никто не пострадал. Представитель аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что проводится расследование инцидента, передает ТАСС.
Незадолго до атаки аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника хуситов, выпущенного в сторону Саудовской Аравии.
В Йемене с 2014 года идет война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. В 2015 году на территорию страны пришли силы коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, поддерживающая йеменское правительство.