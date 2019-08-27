В Иране боевики напали на офицеров КСИР: есть погибший

27 августа мэр города Пираншехр в иранской провинции Западный Азербайджан Али Тораби заявил, что ранее была произведена атака на автомобиль с офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе которой был убит один военнослужащий. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, в тот же день военные в Западном Азербайджане выяснили, что за нападением стояли два курдских террориста, которые были вскоре ликвидированы.

«Силы КСИР отомстили террористам за мученическую смерть офицера Халеда Шване», — говорится в сообщении.

Али Тораби также отметил, что будет проведено расследование, которое выявит всех причастных к данному теракту. Уже арестован предполагаемый сообщник террористов, который готовился помочь им покинуть страну.