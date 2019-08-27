Точная дата гонки «Формулы-1» в Баку

Окончательно данный вариант будет утвержден 4 октября на заседании Международной федерации автоспорта (FIA). Но вряд ли в итоговой версии календаря произойдут какие-либо существенные изменения.

Гран-при Азербайджана значится в календаре под 8-м номером и состоится 7 июня.

70-й по счету сезон «Ф-1» начнется 15 марта в австралийском Мельбурне и завершится, как обычно, в Абу-Даби 29 ноября. Вьетнам станет 34-й страной, в которую заглянула «Формула-1». Гонка там пройдет 5 апреля. Вернулся в календарь Гран-при Голландии, запланированный на 3 мая.

Возвращаясь к Гран-при Азербайджана, стоит напомнить, что изначально планировалось, что гонка в Баку в 2020 году состоится 28 июня. Об этом заявлял и министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Но затем, как видим, было решено провести этап в столице Азербайджана в начале первого летнего месяца.

Дело в том, что в июне-июле следующего года Баку также примет четыре матча финальной стадии чемпионата Европы по футболу. Игры на Бакинском Олимпийском стадионе состоятся 13, 17 и 21 июня, а также 4 июля. Если бы гонка состоялась 28 июня, то заняла бы место в двухнедельном промежутке между играми. Теперь же она состоится до начала Евро-2020, что, наверное, лучше с точки зрения логистики.

Напомним, что в 2016 году главная гонка в Баку проходила как раз в дни проведения чемпионата Европы по футболу. Она состоялась 19 июня. В 2017 году Гран-при Азербайджана прошел 25 июня, в 2018-м – 29 апреля, а в 2019-м – 28 апреля.