В Кабардино-Балкарской Республике (РФ) задержали подозреваемого в подготовке терактов на объектах правоохранительных органов и госструктур, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным Центра, в лесу близ населенных пунктов Черная речка и Алтуд был найден тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами (СВУ) большой мощности. Правоохранительные органы выяснили, что к созданию СВУ и тайника причастен житель республики, ранее судимый за преступления террористической направленности.

Его задержали в городе Нарткала, и он признался, что готовил диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.