Таможенники задержали крупного наркодилера фото
Азербайджанскими таможенниками пресечена попытка продажи более 6,3 кг гашиша, завезенного из Ирана контрабандным путем, сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно информации, гражданин Азербайджана Фамиль Садьяр оглу Юнусов был задержан при попытке продажи 6 кг 314 г гашиша сотруднику ГТК, представившемуся покупателем.
Юнусов задержан на основании информации, поступившей в оперативное управление Главного следственного управления ГТК.
«Операция была проведена близ села Нохудлу на Сальянском шоссе. По факту ведется следствие», - подчеркивает ГТК.