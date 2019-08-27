Синоптики прогнозируют дожди и прохладную погоду
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами дожди, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-22, днем 23-26, в Баку ночью 19-21, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.
На пляжах Апшерона умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.
В северных и западных регионах Азербайджана возможны грозовые дожди, ливни и град. Восточный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 28-33 тепла, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.
Завтра на Апшероне ожидается близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеочувствительных людей.