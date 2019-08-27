Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект, заявил миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Ма, люди должны работать всего три дня в неделю по четыре часа в день. Этого можно добиться, по его словам, благодаря техническому прогрессу и реформе систем образования, пишет РБК.

«В течение следующих 10–20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании систем образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трех дней в неделю и четырех часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы», — заявил он.

Ма также заявил, что его не беспокоит возможное сокращеие рабочих мест — по убеждению бизнесмена, искусственный интеллект поможет людям, а не лишит их заработка: «У компьютеров есть только чипы, а у людей — сердце. Мудрость приходит из сердца».