Евросоюз заявил о проблемах на переговорах с Азербайджаном Диписточники
Стали известны основные преграды, возникшие в переговорах по новому соглашению о расширенном сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом. Информацию об этом изданию EURACTİV.com передали дипломатические источники в Брюсселе.
Издание отмечает, что Комиссия Юнкера (руководитель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер – ред.) надеется завершить переговоры по новому торгово-политическому соглашению с Азербайджаном в течение двух месяцев, при условии, что Баку продвинется в торговой части проекта соглашения.
Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом основываются на Соглашении о сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1999 году. В 2007 году стороны начали переговоры по новому рамочному соглашению. Эти переговоры близятся к концу, но остались еще невыясненные вопросы.
В октябре прошлого года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в интервью EURACTİV.com заявил, что Баку надеется завершить переговоры до истечения срока полномочий нынешней комиссии. Стоит отметить, что полномочия Комиссии Юнкера истекают в начале ноября 2019 года.
А в апреле 2019 года после переговоров с Эльмаром Мамедъяровым в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что переговоры между сторонами вошли в «заключительную, решающую фазу».
Однако теперь дипломатические источники рассказали EURACTİV.com, что проблемы в переговорах более острые, чем казалось.
«Азербайджан считает себя оскорбленным, что Евросоюз подписал торгово-политическое соглашение нового поколения с Арменией, которая имеет более тесные связи с Россией. И наоборот, Евросоюз разочарован тем, что Азербайджан не понимает, что новое соглашение должно включать сильную, важную часть, связанную с экономикой. Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и, как отмечает Брюссель, у него нет серьезных амбиций по поводу вступления в ВТО. Сообщается, что это препятствие серьезно затрудняет согласование торговой части соглашения», - говорится в статье.
«Азербайджан заинтересован в подписании нового торгово-политического соглашения, но не хочет за это платить», - говорит источник в Еврокомиссии.
Источник отмечает, что мяч на стороне Баку и Еврокомиссия готова выполнить свою часть работы, с одним, однако, условием: Баку должен пересмотреть свою позицию.
Источник также заявил, что руководство Евросоюза сталкивается с трудностями в переговорах с Баку, когда напоминает о правилах свободной рыночной экономики.
«Азербайджанская экономика в основном опирается на нефть и газ. Те сферы, что не связаны с минеральными ресурсами, развиты очень слабо», - сказал источник. Он добавил, что «некоторые министры более заинтересованы, чем другие» в заключении соглашения с Евросоюзом.
Однако источник надеется, что соглашение будет подписано до истечения сроков полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.
«Это возможно. Проведя несколько бессонных ночей, мы сможем добиться этой цели», - сказал источник и снова добавил, что «мяч на стороне Баку».
Очередной раунд переговоров пройдет в сентябре.
Отметим, что, как неоднократно заявляли азербайджанские официальные лица, которые ведут переговоры с Брюсселем, у Азербайджана есть своя стратегия в переговорах. В повестку дня сотрудничества Азербайджана с ЕС входит углубление отношений в экономике, культуре и других сферах. Однако официальный Баку, учитывая все региональные и мировые факторы, центры силы, и далее будет проводить прагматичную политику. Другими словами, он продолжит свою политику, основанную на собственных национальных экономических, политических и геополитических интересах. Видимо, поэтому Евросоюзу трудно вести переговоры с Баку.