Отдел информации 14:13

Стали известны основные преграды, возникшие в переговорах по новому соглашению о расширенном сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом. Информацию об этом изданию EURACTİV.com передали дипломатические источники в Брюсселе. Издание отмечает, что Комиссия Юнкера (руководитель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер – ред.) надеется завершить переговоры по новому торгово-политическому соглашению с Азербайджаном в течение двух месяцев, при условии, что Баку продвинется в торговой части проекта соглашения.

Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом основываются на Соглашении о сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1999 году. В 2007 году стороны начали переговоры по новому рамочному соглашению. Эти переговоры близятся к концу, но остались еще невыясненные вопросы. В октябре прошлого года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в интервью EURACTİV.com заявил, что Баку надеется завершить переговоры до истечения срока полномочий нынешней комиссии. Стоит отметить, что полномочия Комиссии Юнкера истекают в начале ноября 2019 года. А в апреле 2019 года после переговоров с Эльмаром Мамедъяровым в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что переговоры между сторонами вошли в «заключительную, решающую фазу». Однако теперь дипломатические источники рассказали EURACTİV.com, что проблемы в переговорах более острые, чем казалось.

«Азербайджан считает себя оскорбленным, что Евросоюз подписал торгово-политическое соглашение нового поколения с Арменией, которая имеет более тесные связи с Россией. И наоборот, Евросоюз разочарован тем, что Азербайджан не понимает, что новое соглашение должно включать сильную, важную часть, связанную с экономикой. Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и, как отмечает Брюссель, у него нет серьезных амбиций по поводу вступления в ВТО. Сообщается, что это препятствие серьезно затрудняет согласование торговой части соглашения», - говорится в статье. «Азербайджан заинтересован в подписании нового торгово-политического соглашения, но не хочет за это платить», - говорит источник в Еврокомиссии. Источник отмечает, что мяч на стороне Баку и Еврокомиссия готова выполнить свою часть работы, с одним, однако, условием: Баку должен пересмотреть свою позицию. Источник также заявил, что руководство Евросоюза сталкивается с трудностями в переговорах с Баку, когда напоминает о правилах свободной рыночной экономики. «Азербайджанская экономика в основном опирается на нефть и газ. Те сферы, что не связаны с минеральными ресурсами, развиты очень слабо», - сказал источник. Он добавил, что «некоторые министры более заинтересованы, чем другие» в заключении соглашения с Евросоюзом. Однако источник надеется, что соглашение будет подписано до истечения сроков полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.