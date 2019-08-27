В Киеве назвали дату обмена пленными между Украиной и Россией

Россия и Украина 30 августа проведут обмен удерживаемых лиц, в числе которых будет осужденный в РФ Олег Сенцов. Об этом сказал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз, передает украинский телеканал «Прямой».

По словам Чийгоза, Сенцов переведен в СИЗО «Лефортово» перед обменом. Парламентарий уточнил, что 30 августа украинцы, переданные Россией, «должны прибыть все вместе», добавив, что процесс обмена может быть скорректирован, но вопрос уже «поставлен на рельсы».

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