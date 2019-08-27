Министр о плачевном состоянии экономики Армении

Накануне во время встречи с армянскими дипломатами министр экономики Армении Тигран Хачатрян рассказал о состоянии экономики страны, назвав его печальным и призвав дипломатов искать инвестиции за рубежом, пишет газета «Грапарак».

«С точки зрения дохода на душу населения сегодня мы приблизительно в 15 раз уступаем странам, занимающим лидирующие места, наша производительность в восемь раз ниже, чем в любой средней стране Европы, наша производительность как минимум в два раза меньше, чем в ведущих государствах Евразийского экономического союза. Практически во всех сферах аналогичное состояние экономики», - сказал армянский министр.