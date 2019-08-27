У Зеленского решили судьбу Арсена Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своем посту в новом составе правительства, которое будет сформировано в четверг.

«На заседании фракции «Слуги народа» депутатам сказали, что Аваков остается министром. Это был наиболее дискуссионный вопрос», – передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

Информацию об этом подтвердило издание «Левый берег».

«Арсен Аваков может остаться в новом кабинете министров как «временный министр». Такое предложение прозвучало на заседании фракции «Слуга народа». У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства», – сообщил источник LB.ua.