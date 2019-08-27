Баку в рейтинге самых безопасных городов мира

Баку попал в число лучших городов мира по уровню безопасности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist.

Согласно информации, Баку оказался на 49-м месте с 56,4 балла при максимуме 100 баллов. У столицы Азербайджана 46-е место по цифровой безопасности, 41-е — по здравоохранению, 54-е — по безопасности инфраструктуры и 49-е — по личной безопасности.

В ходе подготовки рейтинга были проанализированы 60 крупных городов по 57 показателям, в том числе по безопасности здравоохранения, инфраструктуры, личной и цифровой безопасности.