Советник Трампа приехал к Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск для переговоров с властями Беларуси, сообщает посольство США в этой республике.

«Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Программой визита Болтона в Минск запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Болтон первый американский чиновник высокого ранга из побывавших в последние годы в Беларуси.