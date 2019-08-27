Пашинян объявил войну «ворам в законе»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, призванные активизировать борьбу с «воровским миром». Со своей страницы в Facebook глава правительства сообщил о принятии правительством республики проекта изменений в уголовное законодательство, пишет EADaily.

По словам армянского премьера, целью закона является то, чтобы люди, имеющие отношение к этим явлениям, подвергались криминальному преследованию.

Проектом, в частности, предлагается предусмотреть уголовную ответственность за создание или руководство группировкой — носителем криминальной субкультуры, если отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьями 222 или 223 УК («Бандитизм» и «Создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе»), заявил на заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян.

«Люди в криминальной субкультуре считают тюрьму своим домом, поэтому их следует отправить жить домой», — заявил премьер Армении, а министр юстиции добавил, что в категорию людей криминальной субкультуры будут подпадать не только «воры в законе», но также и криминальные авторитеты.