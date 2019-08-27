"После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт – и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей" – приводит слова медика сайт NEWSru.com.

Пострадавшие в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область РФ) два человека скончались не от травм, а от последствий острой лучевой болезни. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на врача областной больницы, в которую были госпитализированы раненые.

У одного из пациентов содержание лейкоцитов в два с половиной раза превышало допустимую норму – 25 000 на микролитр крови.

Врач рассказал, что пострадавшим мужчинам было около 30 лет. Их привезли голыми и завернутыми в фольгу, а одежда находилась в полиэтиленовых пакетах. У одного из раненых диагностировали перелом позвоночника, у другого – перелом таза. Травмы тяжелые, но не смертельные, отметил врач.

Ранее сообщалось, что при осмотре раненых никакие средства защиты не применялись, и предупреждений о том, что пациенты заражены радиацией, не поступало.

"Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час", – приводит слова врача сайт InoPressa.